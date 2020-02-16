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أخبار العالم

تعديل وزاري في الحكومة الكويتية بعد أقل من شهرين على تشكيلها

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أصدر رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، مرسوما تضمن تعديل تعيين ثلاثة وزراء في الحكومة وتعيين أربعة جدد.


وتضمن المرسوم في مادته الأولى "تعديل تعيين كل من خالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة وزير دولة لشؤون الخدمات، ووزيرة الأشغال العامة جنان رمضان وزيرة دولة لشؤون الإسكان، ووزير العدل المستشار فهد العفاسي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي".


وجاء في البيان: "يعين كل من خالد علي محمد الفاضل وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء، وسعد إبراهيم سعد الخراز وزيرا للشؤون الاجتماعية، وتعيين فهد علي زايد الشعلة وزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية، وكذلك مريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية".


وأدى رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والوزراء الجدد، ديسمبر الماضي، اليمين الدستورية، وذلك في بداية جلسة مجلس الأمة، متعهدين بمحاربة الفساد وتطوير الأجهزة الحكومية.


وقال رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في كلمته أمام مجلس الأمة، إن "الحكومة ستقدم برنامج عملها خلال مدة أقصاها 3 أسابيع".


وأضاف أن "برنامج عمل الحكومة سيتضمن الإجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد ومتابعة كل من تقع عليهم شبه الفساد وتطوير الأجهزة الحكومية والانتقال إلى الحكومة الرقمية"، لافتا إلى أن الحكومة تمد يدها للتعاون مع مجلس الأمة إلى أبعد مدى.
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