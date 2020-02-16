صيدلة المنصورة تستقبل وفد جامعة ترنوبل لتفعيل التعاون

استقبل اليوم الأحد الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعضاء الوفد الأوكراني من كلية الصيدلة بجامعة هورباشيفسكي تيرنوبل الطبية في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الدولي بين الجانبين.



ويضم الوفد البروفيسور ليليا لوجويدا رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة، البروفيسور الينا بوكريشكو أستاذ بقسم الميكروبيولوجى، البروفيسور اوكسانا شيفتشوك أستاذ بقسم الفارماكولوجى، البروفيسور الينا بوكيتيلو أستاذ قسم الممارسة الصيدلية.





وحضر اللقاء الدكتور حسين الصباغ أستاذ الكيمياء الطبية ومدير مركز الرنين النووي المغناطيسي ومنسق الاتفاقية، الدكتور محمد السرجانى مدير مكتب العلاقات الدولية.





وتضمنت الزيارة لقاء مع ادارة كلية الصيدلة واستقبل الوفد خلال الزيارة الدكتورة منال محمد عيد عميد الكلية، الدكتورة رشا بروة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ياسر الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور خالد بشير مدير برنامج الفارم دى، الدكتورة منى شعبان مسئولة التعاون الدولي بالكلية.





وقدم الوفد محاضرات علمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب لطلاب كلية الصيدلة كما قام الوفد بزيارات لمركز الخلايا الجذعية ووحدة الميكروسكوب الالكترونى ووحدة الرنين المغناطيسى بكلية ومركز جراحة الكلى والمسالك البولية ومركز الحفريات بكلية العلوم.