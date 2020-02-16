ضربني بالسكينة علشان بطالبه بالفلوس.. حكاية فرارجي السلام وابن أخته.. الأهالى: المتهم دبحه زي الفرخة والمجني عليه كان طيب وحاول يهرب ومعرفش

"الحقوني خالي ضربني بالسكينة، خالي هيموتني، ضربني علشان بطالبه بالفلوس اللي عنده حد ينقذني منه".. توقف يحيى عن طلب الاستغاثة بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط غارقا فى دمائه بمنطقة السلام بعد أن سدد له خاله طعنات مختلفة في أنحاء جسده النحيل.. تفاصيل تلك الجريمة البشعة يروي أحداثها أهالى منطقة اسبيكو وتحديدًا في منطقة ملف العبد بـ سوق الوادي بمدينة السلام.

دماء على الطريق

يروى "محمد. م"، أحد أهالى المنطقة تفاصيل الحادث قائلا: "عقارب الساعة كانت تشير إلى الثامنة من منتصف يوم الجمعة الماضي، فوجئنا خلالها بالمجنى عليه يحيى وشهرته "كرموس" بيجرى على محل الفراخ الذي يعمل فيه "يسرى الفرارجي"، وبعد دقائق سمعنا صوتهما يعلو حتى وقعت بينهما مشادة كلامية، وأثناء ذلك وجه الشاب "المجنى عليه" السباب والشتائم لـ تاجر الفراخ، وهنا هرول التاجر وأمسك بسكين بيدبح بيها الفراخ من داخل المحل وطعن الشاب في جنبه الأيسر".

مقهى ودم وسكين

وأضاف: "بعد أن سدد له طعنة نافذة تحرك الشاب نحو أحد المقاهي المجاورة للواقعة وهو يردد: "الحقوني خالي ضربني بالسكينة، خالي هيموتني، الحقوني ضربني علشان بطالبه بالفلوس اللي عنده حد ينقذني منه، لم ينته الضحية من كلماته وسدد له المتهم طعنات أخرى في مختلف جسده، مكث الشاب يتحرك نحو المقهى بعد أن تلقى طعنة وأثناء وصوله إلى المقهى المجاور لمكان الواقعة انهال عليه المتهم بتسديد طعنات مختلفة".

أخر نفس على سلم المستشفى

وتابع: "لحظات قليلة وتدخل شباب المنطقة وقاموا بحمل الشاب ونقلوه إلى مستشفى السلام ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة على سلم المستشفى، وبعد دقائق من الحادث تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية بعد أن قام أحد الأهالي بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت وتمكنت من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى قسم شرطة السلام".

طيب القلب و محترم جدًا

وأكد أن "المجنى عليه كان محترم وطيب ومفيش حد في المنطقة سمع صوته منذ أن وطأت قدمه المنطقة، وكان يعتاد دائمًا الذهاب معنا يومى الأحد والثلاثاء لكي نلعب سويًا في مركز شباب السلام ونلتقط خلالها الصور التذكارية، فضلًا عن تصوير المباراة بالكامل من أجل الذكرى".

مشاجرة ومحل طيور

كما أكد الحاج أبو حسام، ويعمل مكوجيا بالمنطقة، أن "المتهم يسري الفرارجي، حضر منذ عام ونصف العام واستأجر محلا وأخبرنا خلالها أنه سوف يفتح محل بيع طيور، وبعد مرور 7 أيام فقط وقعت مشادة كلامية بين تاجر الطيور وبين أحد أصحاب المحال المجاورة، وعلى الفور تدخل بعض الأهالي وقاموا بتهدئة الموقف وحل أطراف المشكلة بينهما".

حكاية الـ 700 جنية

و قال أبو حسام: "بعد أن تم اقتياد المتهم يسري الفرارجي إلى قسم الشرطة، علمنا أن سبب الخلاف بينهما على 700 جنيه، وإن الضحية حضر يوم الواقعة من أجل مطالبته بالأموال"، موضحًا أن الضحية له صلة قرابة مع المتهم .

نصف ساعه بعد الجريمة

وأضاف: "بعد وقوع الجريمة بنصف ساعة، حضر شخص ومكث يصرخ ويقول: أخويا مات أخويا مات، أنا اللي اتصلت بيه علشان يجبلي فلوسي من خالي، وهنا أكد لنا شقيق الضحية أنه كان يعمل مع المتهم لعدة شهور وفي الفترة الأخيرة طلب منه أموالا ولكنه رفض".

بداية الجريمة

وكانت مساكن الدلتا بمدينة السلام شهدت جريمة قتل بشعة عندما طعن تاجر عاملا عاتبه لعدم سداد مستحقات شقيقه الذى يعمل لديه بمحل طيور بالمنطقة، وتم ضبط المتهم، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحريات المباحث

بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة مساكن الدلتا - دائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين عامل (توفي إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى) وبين صاحب محل طيور، كما تبين سابقة عمل شقيق المتوفى لدى التاجر وقيامه بترك العمل بسبب خلافات بينهما.

الراتب الشهري

وتوجه المتوفى لمحل التاجر لمطالبته بالراتب الشهري الخاص بشقيقه إلا أنه رفض، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها التاجر على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

المتهم في قبضة الامن

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.