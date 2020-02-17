نسي الإمام التشهد الأول وحدث لخبطة في مصلى السيدات .. مجمع البحوث يجيب

نشر مجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول " ما الحكم إذا نسي الإمام التشهد الأول وتلبس بالقيام وجلس النساء للتشهد ظانين أن الإمام مازال في التشهد فلما كبر الإمام للركوع وقف النساء فلما قال الإمام سمع الله لمن حمده عرفوا أنهم مسبوقين فماذا يفعلن.





أجاب مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أنه إذا نسي الإمام التشهد الأول واعتدل قائما ،ولم يعلم من خلفه من الرجال أو النساء نسيانه أو سهوه فجلسوا للتشهد ، وسبقهم الإمام بركن فهم مخيرون بين أمرين :





الأول : إن استطاعوا أن يدركوا الإمام بأن يسرعوا في أداء ما سبقهم به الإمام من غير إخلال ثم يكملوا صلاتهم مع الإمام .





الثاني: أن ينووا مفارقة الإمام ويكمل كل واحد منهم صلاته منفردا .



