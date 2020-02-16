أمن وأمان.. نائب وزير خارجية اليونان يزور دير سانت كاترين

أشاد قسطنطينوس فلاسيس نائب وزير خارجية جمهورية اليونان بالامن والامان الذي لمسه خلال زيارته لدير سانت كاترين، مشيدا بجهود الدولة في تنمية وتطوير مدن جنوب سيناء، ومستوي الطرق بين المدن مبديا سعادته بالنظافة والجمال والطرز البنائية خلال جولته بالسيارة من شرم الشيخ الي سانت كاترين والعكس .





جاء ذلك خلال لقائه باللواء خالد فودة محافظ جنوب بمكتبه اليوم بمدينة شرم الشيخ وكان نائب وزير الخارجيه اليوناني قد قام بزيارة لدير سانت كاترين وعقد لقاء مع رهبان الدير ونقل شكر وتحية رهبان الدير لمحافظ جنوب سيناء لاهتمامه بهم وتطوير منطقة دير سانت كاترين خاصة ومدينة سانت كاترين عامة.





وأثنى وزير الخارجية اليوناني علي المشروعات التنموية علي أرض محافظة جنوب سيناء ومستوي الطرق المؤدية لسانت كاترين مشيدا بدور المحافظ في الترويج السياحي لمدن جنوب سيناء معربا عن رغبة جميع اليونانيين في زيارة سانت كاترين وباقي مدن جنوب سيناء.





فيما رحب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بزيارة نائب وزير الخارجية علي رأس وفد يشمل سفير اليونان لدي جمهورية مصر العربية نيقولاوس جاربليديس، وجيورجيوس داسكالوبولوس مستشار اول للشئون القنصلية لدي سفارة اليونان بالقاهرة، وبترولا تروبي عضو المكتب الدبلوماسي لنائب وزير الخارجية، وتوني كازامياس مستشاررئيس اساقفة دير سانت كاترين للروم الارثوذوكس.





وأكد المحافظ خلال اللقاء عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان حكومة وشعبا وطالب بزيارة وفد إعلامي وممثلي شركات السياحة اليونانية لمدينة شرم الشيخ ومدينة سانت كاترين لنقل ما يشاهدوه الي الشعب اليوناني، و طالب بالإسراع في إجراءات توقيع بروتوكول التوأمة بين مدينة شرم الشيخ واحدي المدن المشابهة باليونان.





وأكد نائب وزير الخارجية أنه سيسعي جاهدًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع البروتوكول فور عودته إلى بلده، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول توأمة بين مدينة سانت كاترين اليونانية والمصرية زيادة في التبادل الثقافي والسياحي وتوطيدًا للعلاقات الثنائية.



