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محافظات

أمن وأمان.. نائب وزير خارجية اليونان يزور دير سانت كاترين

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:12 م
نائب وزير خارجية
نائب وزير خارجية اليونان
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ايمن محمد
أشاد قسطنطينوس فلاسيس نائب وزير خارجية جمهورية اليونان بالامن والامان الذي لمسه خلال زيارته لدير سانت كاترين، مشيدا بجهود الدولة في تنمية وتطوير مدن جنوب سيناء، ومستوي الطرق بين المدن مبديا سعادته بالنظافة والجمال والطرز البنائية خلال جولته بالسيارة من شرم الشيخ الي سانت كاترين والعكس .

جاء ذلك خلال لقائه باللواء خالد فودة محافظ جنوب بمكتبه اليوم بمدينة شرم الشيخ وكان نائب وزير الخارجيه اليوناني قد قام بزيارة لدير سانت كاترين وعقد لقاء مع رهبان الدير ونقل شكر وتحية رهبان الدير لمحافظ جنوب سيناء لاهتمامه بهم وتطوير منطقة دير سانت كاترين خاصة ومدينة سانت كاترين عامة.

وأثنى وزير الخارجية اليوناني علي المشروعات التنموية علي أرض محافظة جنوب سيناء ومستوي الطرق المؤدية لسانت كاترين مشيدا بدور المحافظ في الترويج السياحي لمدن جنوب سيناء معربا عن رغبة جميع اليونانيين في زيارة سانت كاترين وباقي مدن جنوب سيناء.

فيما رحب اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء بزيارة نائب وزير الخارجية علي رأس وفد يشمل سفير اليونان لدي جمهورية مصر العربية نيقولاوس جاربليديس، وجيورجيوس داسكالوبولوس مستشار اول للشئون القنصلية لدي سفارة اليونان بالقاهرة، وبترولا تروبي عضو المكتب الدبلوماسي لنائب وزير الخارجية، وتوني كازامياس مستشاررئيس اساقفة دير سانت كاترين للروم الارثوذوكس.

وأكد المحافظ خلال اللقاء عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان حكومة وشعبا وطالب بزيارة وفد إعلامي وممثلي شركات السياحة اليونانية لمدينة شرم الشيخ ومدينة سانت كاترين لنقل ما يشاهدوه الي الشعب اليوناني، وطالب بالإسراع في إجراءات توقيع بروتوكول التوأمة بين مدينة شرم الشيخ واحدي المدن المشابهة باليونان.

وأكد نائب وزير الخارجية أنه سيسعي جاهدًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع البروتوكول فور عودته إلى بلده، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول توأمة بين مدينة سانت كاترين اليونانية والمصرية زيادة في التبادل الثقافي والسياحي وتوطيدًا للعلاقات الثنائية.

وأشار المحافظ لاحتفالية هنا نصلي معا بمدينة سانت كاترين التي تقام في سانت كاترين وسط الجبال الشاهقة بحضور وزراء وسفراء وممثلي دول بمشاركة فرق فنون شعبية من مصر والمغرب وكرواتيا واليونان ويتم ارسال رسالة حب وسلام لشعوب العالم أجمع، وقام فودة بدعوة نائب وزير الخارجية للاحتفالية بهذا العام التي ستقام في اكتوبر 2020.

وبعث نائب وزير خارجية اليونان برسالة تأييد وتحية وتقدير وشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لدوره المؤثر في الشرق الاوسط واوربا ومحاربته الإرهاب والهجرة غير الشرعية مشيدا بالعلاقات القوية الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.
أمن وأمان.. نائب وزير خارجية اليونان يزور دير سانت كاترين
أمن وأمان.. نائب وزير خارجية اليونان يزور دير سانت كاترين
أمن وأمان.. نائب وزير خارجية اليونان يزور دير سانت كاترين
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