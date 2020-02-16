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مرأة

ماذا يحدث عند تناول اللبن الرائب على الريق؟

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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ريهام قدري
معظمنا يحب أن يشرب الرائب، وهو ليس جيدًا فقط للتذوق ولكنه يساعد أيضًا في الهضم ويحافظ على صحة البشرة. وجدت دراسة جديدة أن الرائب يمكن أن يساعدك أيضًا في محاربة آلام المعدة.

جاء في الدراسة التي نشرت في مجلة بروبيوتيك والبروتينات المضادة للميكروبات، أن اللبن الرائب المصنوع من لبن من سلالة البقر الهندي النقي يحتوي على أنواع  بكتيرية مفيدة يمكن أن تحارب الأفلاتوكسين B1 السامة ويمكن أن تسبب آلام في المعدة.

يتم إفراز الأفلاتوكسين، وهو مادة سامة، بواسطة قالب يسمى Aspergillus المعروف أنه يصيب الأطعمة، مثل القمح والمكسرات. تناول هذه الأطعمة المصابة بالعفن يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتنا، من التسبب في ألم خفيف في المعدة إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان. في الواقع، يعد الأفلاتوكسين B1 أحد الأسباب الشائعة للتسمم الغذائي.

للدراسة اختبر الباحثون 34 عينة من اللبن الرائب من ثلاث مناطق في ولاية كارناتاكا لوجود بكتريا Lactobacillus جيدة. تم صنع الخثارة من حليب مالند جده، وهو مجموعة متنوعة من الأقزام. وعموما، تم العثور على 34 سلالة من الملبنة في عينة الرائب.

ركزت دراستنا على عزل بكتيريا بروبيوتيك المحتملة التي تعزز الصحة. Malnad Gidda  بقرة هي موطن لمكان غني بالنباتات الطبية. من الواضح أن حليبها سيكون مهمًا من الناحية الطبية.. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على خميرة اللاكتوباسيلوس في لبن أبقار مالناد جيدا "، حسبما نقلت تيلانجانا مؤلفة الدراسة الرئيسية عن الدكتور غاياتري ديفاراجا.


تم العثور على Lactobacillus المعزولة من خثارة Malnad Gidda لخصائص بروبيوتيك صحية أخرى: التنافس مع البكتيريا الأخرى وتقييد نموها، وإفراز البكتيريا التي تقتل البكتيريا الأخرى، والبقاء في عصير الصفراء.

وقد أجريت هذه الدراسة من قبل باحثين من جامعة دافاناجري، IIT- مومباي، و CSIR- معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية المركزي (CFTRI) ميسوروmuezamuna yuhibu 'an ya.
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