مصرع شخص تناول جرعة مواد مخدرة داخل دورات مياه مسجد في المحلة

لقي شخص في العقد الثالث من عمره مصرعه داخل دورات مياه بالمسجد الكبير بالقرية لتناوله جرعة مواد مخدرة "هيروين" بمسقط رأسه بقرية نمرة البصل، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة الي مشرحة مستشفي المنشاوي بطنطا.





تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بالعثور علي جثة شخص يدعي "م.ن" ٢٩ سنة، جثة هامدة، داخل دورات مياه المسجد الكبير بقرية نمرة البصل بدائرة مركز.





كما باشرت القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد عمر أبوبكر رئيس مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية للوقوف على آخر تطورات الحادث.





وكشفت مصادر أمنية أن سبب وفاة الشخص جاءت نتيجة تنازل جرعة مخدرات زائدة "بودرة هيروين" وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي المحله العام .



