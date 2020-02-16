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رياضة

بعد الخسارة من بني سويف.. مسئول بالألومنيوم: ستكون هناك وقفة مع اللاعبين الفترة المقبلة

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:22 م
فريق الألومنيوم
فريق الألومنيوم
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كتب: رباب الهوارى
أكد صلاح صالح، المشرف على الكرة بنادي الألومنيوم، إن "الفريق لم يكن في حالته في مواجهة فريق بني سويف بالأسبوع الخامس عشر لمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني، التي أقيمت اليوم، ما أدى إلى هزيمته بهدف للاشئ".


وأضاف صلاح صالح، "خسرنا من فريق محترم مثل فريق بني سويف، وأنه يجب التركيز في الجولة القادمة أمام فريق البنك الأهلي.


واختتم المشرف على الفريق، حديثه بأنه ستكون هناك وقفة مع اللاعبين الفترة المقبلة لأننا فقدنا خمس نقاط فى آخر مواجهتين.


يذكر أن فريق الألومنيوم خسر من فريق بني سويف بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.


وتراجع فريق الألومنيوم للمركز الثالث برصيد ٢٩ نقطة بفارق نقطتين عن فريق البنك الأهلي المتصدر.

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