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رياضة

مدرب سوهاج: إصرار اللاعبين وراء فوزنا على الإعلاميين في القسم الثاني

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:18 م
فريق سوهاج
فريق سوهاج
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كتب: رباب الهوارى
أكد أحمد كشري، المدير الفنى لفريق سوهاج، إن الفريق استطاع تحقيق الفوز على فريق الإعلاميين بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب فريق الإعلاميين، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني، بفضل الروح والإصرار التي يمتلكها اللاعبين لتحسين الأوضاع بجدول المسابقة.

وأضاف كشرى ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الإعلاميين  فريق كبير، ويقوده مدير فني كبير، لكن لاعبي سوهاج  قدموا مستوى متميزا خلال اللقاء واستطاعوا تحقيق الفوز.

وقدم أحمد كشرى ، الشكر للاعبين علي المجهود المبذول خلال الجولتين الماضيتين، وطلب منهم مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الجولة القادمة.

يذكر أن قد حقق فريق سوهاج الفوز علي فريق الإعلاميين بثلاثة أهداف لهدف بالجولة الخامسة عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

ويحتل فريق سوهاج المركز السابع برصيد ١٩ نقطة .
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