أنباء | حماقي بديلا لـ محمد رمضان في مباراة السوبر.. ومدير أعماله يكشف الحقيقة

وكانت الشركة المنظمة أعلنت عن الاستعانة بالفنان المصري محمد رمضان لتقديم حفل نهائى السوبر، إلا أن الغضب الجماهيري الكبير ضده على "تويتر" في الفترة الأخيرة بسبب أزمته الشهيرة مع الطيار وتسببه في فصله من عمله، أدى إلى وجود نية قوية لدى الشركة بإلغاء تقديمه للحفل والاستعانة بأي فنان آخر.



وأعلن الأهلي السفر إلى الإمارات غدا، الاثنين، وهو الأمر نفسه بالنسبة للزمالك، والذى قرر السفر إلى الإمارات غدًا.