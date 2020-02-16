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فن

أنباء | حماقي بديلا لـ محمد رمضان في مباراة السوبر.. ومدير أعماله يكشف الحقيقة

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:18 م
محمد حماقى
محمد حماقى
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نبيل العدوى
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بوجود المطرب محمد حماقى بديلا للفنان محمد رمضان بعدما كشفت عدد من التقارير عن وجود نية من قبل الشركة المنظمة لمباراة السوبر المصري المقرر إقامتها بين الأهلى والزمالك بشأن استبعاد فقرة محمد رمضان الغنائية من مراسم اللقاء.

اسم المطرب محمد حماقى تم تداوله بشدة خلال الساعات الماضية، ليفتتح مباراة السوبر المصرى، ولكن مدير أعمال محمد حماقى نفى الخبر جملة وتفصيلا.

وكانت الشركة المنظمة أعلنت عن الاستعانة بالفنان المصري محمد رمضان لتقديم حفل نهائى السوبر، إلا أن الغضب الجماهيري الكبير ضده على "تويتر" في الفترة الأخيرة بسبب أزمته الشهيرة مع الطيار وتسببه في فصله من عمله، أدى إلى وجود نية قوية لدى الشركة بإلغاء تقديمه للحفل والاستعانة بأي فنان آخر.

وأعلن الأهلي السفر إلى الإمارات غدا، الاثنين، وهو الأمر نفسه بالنسبة للزمالك، والذى قرر السفر إلى الإمارات غدًا.
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