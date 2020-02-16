أنباء | حماقي بديلا لـ محمد رمضان في مباراة السوبر.. ومدير أعماله يكشف الحقيقة

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بوجود المطرب محمد حماقى بديلا للفنان محمد رمضان بعدما كشفت عدد من التقارير عن وجود نية من قبل الشركة المنظمة لمباراة السوبر المصري المقرر إقامتها بين الأهلى والزمالك بشأن استبعاد فقرة محمد رمضان الغنائية من مراسم اللقاء.
اسم المطرب محمد حماقى تم تداوله بشدة خلال الساعات الماضية، ليفتتح مباراة السوبر المصرى، ولكن مدير أعمال محمد حماقى نفى الخبر جملة وتفصيلا.
اسم المطرب محمد حماقى تم تداوله بشدة خلال الساعات الماضية، ليفتتح مباراة السوبر المصرى، ولكن مدير أعمال محمد حماقى نفى الخبر جملة وتفصيلا.