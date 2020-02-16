السجن المشدد 20 عاما لموظفة وزوجها زورا شهادة وفاة في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد ٢٠ عاما لكل من اميمة ع. ع. مشرفة تمريض بالتأمين الصحي بالمنيا وشحاته ش. ش. اخصائي تحاليل طبية حر لتزويرهما تقريرا طبيا لاخطار الجهة الصحية لاستصدار شهادة وفاة لها في مايو ٢٠١٨.





وادعى الزوج أنها توفيت أثناء سحب عينة أنسجة اورام من الكبد مدعيا إصابة زوجته بسرطان بالمخ وثانويات بالكبد وتقدم بتقرير طبي منسوب لأحد معامل مستشفيات المنيا.





غير أن الصدفة لعبت دورها إذ شوهدت الزوجة من زملاء العمل فأبلغوا مفتش الصحة.





كان مدير أمن المنيا تلقى بلاغا من الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا في سبتمبر ٢٠١٨ م برقم ١٠٥٢٥ إداري قسم المنيا لسنة ٢٠١٨م ضد كلا من شحاته ش. ش. و اميمة ع. ع. متهما اياهم بتزوير تقرير طبي ترتب عليه استصدار شهادة وفاة على خلاف الواقع وبا شرت النيابة العامة تحقيقاتها وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة واستمعت إلى أقوال مفتش وكاتب الصحة وأمرت بضبط واحضار الموظفة وزوجها.





تبين أن الدافع وراء تزوير شهادة الوفاة هو التهرب من سداد قروض بنكية بمبلغ ٦٠ ألف جنيه والاستيلاء على بوليصة تأمين ضمان سداد القرض وتبديد عهد مخزنية لجهة العمل بمبلغ ٣٠ ألف جنيه وا حيلت للجنايات برقم ٨٠٦ جنائي لسنة ٢٠١٩ و رقم ٧٣٣ كلي جنوب المنيا لسنة ٢٠١٩م.



