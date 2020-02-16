مشرف بني سويف بعد الفوز على الألومنيوم: 3 نقاط مهمة في مشوار الصعود

صرح محمد الواضح المشرف علي الفريق بنادي بني سويف الرياضي بعد الفوز علي فريق الألومنيوم بالجولة الخامسة عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





أكد "الواضح: "أنه مكسب مهم على منافس مباشر مثل فريق الألومنيوم، وأن اللاعبين كانوا علي قدر المسئولية لتحقيق المطلوب منهم".





وأشار المشرف على الفريق إلى أن الجهاز الفنى أدار اللقاء على أعلى مستوى، وأن الثلاث نقاط مهمة فى مشوار الصعود.





واختتم محمد الواضح حديثه أن الفريق أغلق صفحة الألومنيوم ويجب التركيز على لقاء بترول أسيوط بالجولة القادمة .





يذكر أن فريق بني سويف حقق الفوز علي فريق الألومنيوم بهدف للاشئ ، في اللقاء الذي أقيم علي استاد بني سويف الرياضي .