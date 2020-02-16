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تعليم

أنشئت منذ 82 عاما وأطلق عليها جامعة الملك فاروق .. تعرف على تاريخ جامعة الإسكندرية

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:23 م
جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية
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كريم ناصر

تعد جامعة الإسكندرية إحدى أكبر الجامعات المصرية و أقدمها حيث تعتبر ثاني جامعة أنشئت في مصر و تضم أكثر من 23 كلية ومعهد  ، فتدرس  الجامعة مختلف أنواع العلوم الاجتماعية والطبية والهندسية والرياضية وغيرها . 


 كما أن للجامعة فروعا أخرى خارج نطاق الإسكندرية مثل "جامعة الإسكندرية فرع مطروح"، وفرعا آخر للجامعة في  جوبا  عاصمة ولاية جنوب السودان  وفرعا آخر في انجامينا  عاصمة جمهورية تشاد ، وتتبع جامعة الإسكندرية مثل باقي الجامعات المصرية لإشراف للجامعات و وزارة التعليم العالى . 

و يرجع تاريخ إنشاء جامعة الاسكندرية إلى عام 1938، وذلك في عهد الملك فاروق، وكانت تضم وقت  كلية الآداب وكلية الحقوق فقط ، ثم  إنشاء بعد ذالك  كلية الهندسة عام 1941، و تم تسميتها جامعة فاروق في عام 1942، وأعقب هذا إنشاء أربعة كليات جديدة هي كلية الطب، كلية التجارة، كلية العلوم، وكلية الزراعة

وبعد قيام ثورة يوليو سنة 1952 تم تغيير اسم الجامعة إلى مسماها الحالي "جامعة الإسكندرية"، ومنذ ذلك الحين أضيفت للجامعة الكثير من الكليات الأخرى مثل كلية التمريض، كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان، كلية التربية، وآخر كلية تم إنشائها في الجامعة كانت كلية السياحة والفنادق أنشأت عام 1983 . 



و من أبرز خريجى الجامعة : 

العالم ٱحمد زويل  الحاصل على جائزة نوبل تخرج من (كلية العلوم - 1967) 

وزير الثقافة  الاسبق المصرى فاروق حسنى ،تخرج من  (كلية الفنون جميلة) 

الفنان الراحل محمود عبد العزيز تخرج من (كلية الزراعة) 

عالم الاثار زاهى حواس ،تخرج من   (كلية الآداب) 

 وزير التعليم الاسبق يسري الجمل تخرج من  (كلية الهندسة ) 

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