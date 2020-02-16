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ديني

بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: كسر خواطر الناس أشد حرمة من هدم الكعبة

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:10 م
رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز
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أمل فوزي
قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن "المؤمن كالنحلة إن أكلت أكلت طيبًا، وإن أخرجت أخرجت طيبًا".

واستنكر عبدالمعز خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc" ما يفعله البعض بكسر خواطر الناس، قائلًا: "إزاي يجيلك قلب تحرج إنسان، أو تصغّره أمام الناس، أو تُهينه".

وتابع: "المسلم أخو المسلم، لا يخذله، لا يحقره، لا يظلمه"، لافتًا إلى أن كسر خاطر مؤمن أشد عند الله من هدم الكعبة".

وأكد، أن حُرمة المؤمن أشد عند الله من حرمة الكعبة، متابعًا: "هذا الكلام بلا مبالغة، فلا أحد يجرؤ أن ينظر إلى الكعبة- لا سمح الله باستهانة- وكذلك المؤمن يجب ألا يُنظر إليه باحتقار".
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