الصحة تكشف آخر تطورات الحجر الصحي بـ مطروح وموعد خروج العائدين من ووهان.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن صباح الغد هو موعد انتهاء الحجر الصحي على المصريين العائدين من الصين.





وأضاف الدكتور خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" للإعلامي سيد على، المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ستتوجه مساء اليوم إلى مطروح لاستقبال المصريين العائدين من الصين بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لهم.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحجر الصحي في مرسى مطروح كان قد تم تجهيزه على أعلى مستوى من حيث العيادات الخارجية وجميع التجهيزات الأخرى.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أن وزارة الصحة نجحت فى تقديم كافة الخدمات الطبية والمعيشية والإرشادية داخل الحجر الصحى بمرسى مطروح وهذا ما يشهد به المواطنون المصريون العائدون من الصين.





وأشار إلى أن، هناك اثنين من مساعدي وزيرة الصحة بالحجر الصحي بمرسى مطروح بناء على طلب خاص منهم دون تكليف لهم من وزارة الصحة نهائيا.