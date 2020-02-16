أحمد الشافعي: مهرجان أسوان للفنون أحد مكتسبات وزارة الثقافة

قال الفنان أحمد الشافعي، إن مهرجان أسوان للثقافة والفنون، أحد المهرجان الهامة، لافتا الي أنه أحد مكتسبات وزارة الثقافة، وأنشأته قصور الثقافة.





جاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي، لمهرجان أسوان للثقافة والفنون، بحضور وزيرة الثقافة، ومحافظ أسوان، ورئيس قصور الثقافة، وقيادات شعبية من المحافظة، وأعضاء البرلمان.





وأضاف انا اقامته في هذا التوقيت لتعامد السمش علي وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، لافتا الي أن المهرجان يجوب 19 موقعا في مراكز أسوان.





وأشار إلى أن الفنون الشعبية لها سحرها ومذاقها الخاص الذي يمتع الجمهور، موضحا ان الفن الشعبي، تراث تملكه كل دولة، وتحافظ عليه، وتنميه وتطوره.



