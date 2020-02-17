إبرام يشكو تأخر استلام وحدته السكنية فى مدينة بدر ضمن الإعلان العاشر.. صور

شكا المواطن إبرام صبحى أنيس جاب الله ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر استلام وحدته السكنية التي تقدم للحصول عليها بمدينة بدر والتي تم الإعلان عنها ضمن الإعلان العاشر فى وحدات الإسكان الاجتماعى بكراسة الشروط رقم 254243 على الرغم من انتظامه في سداد الأقساط

مناشد المسؤلين فى وزارة الإسكان سرعة التدخل وتسليمه وحدته السكنية

للتواصل مع الشاكى 01212334700

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360