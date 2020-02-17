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بين الناس

أنقذوا أسرتى من الضياع .. مصاب بشلل الأطفال يشكو قطع المعاش عنه

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:12 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن تامر على محمد سليم، المقيم بشارع الجمهورية، حارة الصعايدة، في الخصوص بالقليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من  قطع المعاش عنه، برغم الإعاقة التى يعانيها .

 

ويقول فى رسالته : توفى والدى منذ أكثر من عشرين عاما، وكان يصرف له معاش شهرى من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة، وأنا مصاب بشلل أطفال مزمن بالطرف السفلى الأيمن مع ضمور بالعضلات، ولا أستطيع العمل، وكنت أصرف معاشا عن والدى من الهيئة، بعد عرضى على القومسيون الطبى .

 

وأضاف : أصرف المعاش منذ أكثر من عشرين عاما، وتم قطعه دون أى مبرر، لذلك أستغيث بالمسئولين لبحث حالتى وإعادة صرف المعاش وإنقاذ أسرة كاملة من الضياع .

 

للتواصل مع الحالة : ٠١٠١٨٦١٨٦٩٩

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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