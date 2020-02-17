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بين الناس

مواطن يشكو من توقف بطاقة التموين.. ويؤكد: السيارة مباعة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:13 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن عبد الحميد عبد المنعم محمد سلامة ، من سكان حلوان بالقاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف بطاقة التموين .

 

ويقول فى رسالته : قمت بتقديم تظلمين قبل ذلك وذكروا أن السبب وجود سيارة موديل 2016 وهذه السيارة تم بيعها بعد تعرضها لحادث، وقد ذهبت إلى مرور حلوان التابع لي وبالكشف على رقم السيارة وجد أنها باسم شخص آخر ليست باسمي .

 


رقم بطاقة الاسرة 105001938523

 

للتواصل مع الشاكى 01143141422 او 01143141418

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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