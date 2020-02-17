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بين الناس

قارئ يشكو تهالك الطريق بقرية بني عديات بأسيوط ويطالب برصفه.. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:40 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن حسن منصور أحمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك الطريق وطالب برصفه بقرية بنى عديات التابعة مركز منفلوط بمحافظ أسيوط.

وقال القارئ فى رسالته: "نحن أهالى القرية نشكو من تهالك الطريق من قرية بنى عديات إلى مركز منفلوط التابعة لمحافظة أسيوط، وأصبح يتسبب فى حوادث كثيره للمواطنين حيث أنه يخدم عده قرى أخرى بخلاف قرية بنى عديات ويرتاده آلاف المواطنين، الأمر الذى يؤرقنا كثيرًا خاصة أن بالقرية يوجد بها كبار سن ومرضى لايستطيعون السير على هذا الطريق المتهالك".

وناشد القارئ المسئولين ضرورة حل المشكلة ورصف الطريق رأفة بحال الأهالى.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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