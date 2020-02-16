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برلمان

المركز العربي الأوروبي يكرم أمين عام مساعد حزب المؤتمر

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:48 م
المركز العربي الاوروبي
المركز العربي الاوروبي يكرم أمين عام مساعد حزب المؤتمر
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أحمد أيمن
كرم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، الدكتور أشرف هاشم أمين عام مساعد حزب المؤتمر بسوهاج، وتم تنصيبه مستشارا اقتصاديا وتجاريا للمركز، تكليلًا لجهوده في ريادة الاعمال والعمل العام والخدمي كما تم منحه جائزة التسامح الدولية.


جاء ذلك خلال المؤتمر العربي الأوروبي للعلاقات الدولية بمدينة الشارقة بالإمارات، بحضور رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عصام شرف وعدد من السفراء والوزراء والشخصيات الهامة من مختلف الدول العربية.


بدأ المؤتمر بعرض نماذج دولية للتنمية والاستثمار الدولي قدمها الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، تلا ذلك عرض وثائقي قدمه سفير الكاميرون لدى مصر محمدو لبرنغ.


وأكد الدكتور اشرف هاشم أمين عام مساعد حزب المؤتمر أن المؤتمر العربي الاوروبي للعلاقات الدولية كان مثمرا جدا، ونتائجه وتوصياته تصلح لان تكون علي اجندة اعمال الدول العربية، مطالبًا بتعميم مثل هذه المؤتمرات لتعميق التعاون بين مختلف الدول العربية وبعضها.
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