المركز العربي الأوروبي يكرم أمين عام مساعد حزب المؤتمر

كرم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، الدكتور أشرف هاشم أمين عام مساعد حزب المؤتمر بسوهاج، وتم تنصيبه مستشارا اقتصاديا وتجاريا للمركز، تكليلًا لجهوده في ريادة الاعمال والعمل العام والخدمي كما تم منحه جائزة التسامح الدولية.









جاء ذلك خلال المؤتمر العربي الأوروبي للعلاقات الدولية بمدينة الشارقة بالإمارات، بحضور رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور عصام شرف وعدد من السفراء والوزراء والشخصيات الهامة من مختلف الدول العربية.









بدأ المؤتمر بعرض نماذج دولية للتنمية والاستثمار الدولي قدمها الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، تلا ذلك عرض وثائقي قدمه سفير الكاميرون لدى مصر محمدو لبرنغ.







