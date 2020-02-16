مدرب منتخب مصر يغيب عن حضور السوبر بين الأهلي والزمالك

كان "مجلس أبو ظبي" الشركة الراعية المنظمة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل فى الإمارات قرر إقامة مباراة خماسية تجمع بين نجوم القطبين على مدار التاريخ.







ومن المقرر أن تقام مباراة خماسية بين نجوم القطبين مساء الأربعاء المقبل ويشارك بها مجموعة من أبرز لاعبي الأهلى والزمالك عبر التاريخ وعلى رأسهم خالد بيبو وحازم إمام.







وكشف عدد من التقارير عن وجود نية من قبل الشركة المنظمة لمباراة السوبر المصري المقرر إقامتها بين الأهلى والزمالك بشأن استبعاد فقرة محمد رمضان الغنائية من مراسم اللقاء.

