مدرب منتخب مصر يغيب عن حضور السوبر بين الأهلي والزمالك
الأحد 16/فبراير/2020 - 08:47 م
مباراة الأهلي والزمالك
قرر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى، عدم حضور مباراة السوبر المصري المقرر إقامته بين النادى الأهلي بطل الدورى الممتاز والنادى الزمالك بطل كأس مصر يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات.
كان "مجلس أبو ظبي" الشركة الراعية المنظمة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل فى الإمارات قرر إقامة مباراة خماسية تجمع بين نجوم القطبين على مدار التاريخ.
ومن المقرر أن تقام مباراة خماسية بين نجوم القطبين مساء الأربعاء المقبل ويشارك بها مجموعة من أبرز لاعبي الأهلى والزمالك عبر التاريخ وعلى رأسهم خالد بيبو وحازم إمام.
وكشف عدد من التقارير عن وجود نية من قبل الشركة المنظمة لمباراة السوبر المصري المقرر إقامتها بين الأهلى والزمالك بشأن استبعاد فقرة محمد رمضان الغنائية من مراسم اللقاء.
يذكر أن الشركة المنظمة سبق لها وأن أعلنت عن الاستعانة بـ محمد رمضان لتقديم حفل نهائى السوبر، إلا أن الغضب الجماهيري الكبير ضده على "تويتر" في الفترة الأخيرة بسبب أزمته الشهيرة مع الطيار وتسببه في فصله من عمله، أدى إلى وجود نية قوية لدى الشركة بإلغاء تقديمه للحفل والاستعانة بأي فنان آخر.