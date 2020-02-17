الملاح: مصر أصبحت الدولة الأولى على مستوى الوطن العربي وأفريقيا في عدد الشركات الناشئة

أوضح المهندس سامح الملاح الرئيس التنفيذي لشركة سيليكون واحة الدور الذي تلعبه مجمعات الابتكار في توفير بيئة حاضنة للتكنولوجيا، مضيفًا أن كل من يرغب في إنشاء شركة أو التعامل مع شركة تسويق مثلًا أو بدء أي نشاط بشكل عام يجد نفسه مضطرًا للمجيء إلى القاهرة، وهذا يشكل تحديًا صعبًا للشركات الناشئة والصغيرة، التي قد لا تتمتع بإمكانيات كبيرة تسهل لها التواجد وممارسة نشاطها من العاصمة.





وبالتالي فإن إنشاء مجمعات للابتكار فى المناطق التكنولوجيا خارج القاهرة يتيح تسهيلات مفيدة للغاية للشركات الصغيرة والشباب أصحاب الأفكار والمواهب المميزة، ويوفر الأدوات اللازمة للشروع في تطبيق الأفكار وإنشاء الشركات بحيث تتحول إلى نموذج رائد، فإذا كان هناك شاب مثلًا لديه أفكار متميزة لمشروعات تكنولوجية لكنه لا يملك الموارد المالية الكافية لتنفيذها، ولا خبرة لديه في مسائل تسويق وتسعير المنتج الخاص به، هنا يأتي دور شركة سيليكون واحة في توفير البنية التحتية اللازمة للابتكار والتدريب على أنشطة الأعمال، بدءًا من عرض فكرته أمام جمهور كبير وحتى تسعير وتسويق المنتج أو الخدمة، وهذا الدور مهم للغاية، خاصة مع اعتماد قانون الاستثمار الجديد وبداية ظهور شركات الفرد الواحد مستفيدة من التسهيلات الواسعة التي تقدمها الحكومة.





وذكر الملاح أن الحكومة تدرس مع الهيئة العامة للاستثمار منح المزيد من التسهيلات لشركات الفرد الواحد المرتبطة بريادة الأعمال، ولا شك أن وجود مجمعات الابتكار في المحافظات خارج القاهرة يساهم في زيادة عدد المستفيدين من تسهيلات قانون الاستثمار، وكلما ازداد عدد الشركات الناشئة ازدادت احتمالات نجاح إحداها أو بعضها في التطور والتوسع كما فعلت شركة عملاقة مثل "فيس بوك" في البداية.





وأضاف الملاح أن خلال العامين أو الثلاثة الماضيين، أصبحت مصر الدولة الأولى على مستوى الوطن العربي وأفريقيا في عدد الشركات الناشئة التي يتم ضخ الأموال فيها لإتاحة فرصة النمو والنجاح أمامها، وذلك بفضل جهود الدولة ومؤسسات مثل شركة سيليكون واحة.





وعن المناطق التكنولوجية التي تم تأسيسها حديثا في محافظات مثل الإسكندرية والمنوفية وبني سويف وأسيوط، أوضح الملاح أنه تم الانتهاء من بنائهم وبدأ تشغيلهم بالفعل، وهي في مدن برج العرب وأسيوط والسادات وبني سويف، حيث بدأ العمل على إنشائها عام 2016 وانتهى خلال وقت قياسي عام 2017، وبحلول أواخر عام 2019 بلغ عدد فرص العمل التي وفرتها تلك المناطق التكنولوجية الأربع 6 آلاف فرصة عمل، كما اننا ندرس توسع للمناطق التكنولوجية، فتوجه الرئاسة هو أن تكون هناك منطقة تكنولوجية في كل محافظة.



