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تعليم

لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لمرضى الدلتا: تدريب 120 طبيب امتياز و 88 من هيئة التمريض بجامعة طنطا

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:19 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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احمد علي
قالت الدكتورة منال عبد الواحد عيد رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية طب طنطا، أنه تم تدريب 120 طبيب امتياز و 88 من هيئة التمريض بجامعة طنطا حول "أفضل الممارسات في سحب الدم" ، وفقا للقواعد المثلى التي توصي بها منظمة الصحة العالمية من أجل تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضي بإقليم الدلتا.

جاء ذلك خلال ورشة العمل المجانية التي نظمتها كلية الطب بطنطا ، والتي انتهت فاعلياتها اليوم ، حيث تضمنت الورشة مجموعة من المحاضرات النظرية ، واختتمت اليوم بالتدريب العملي على قواعد سحب الدم، كما تم التدريب أيضا على استخدام النظام الجديد لسحب الدم الأمن، وذلك بمعمل المهارات بكلية الطب، ومنح المتدربين شهادات معتمدة من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر.

عقدت الورشة بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بطنطا ، وذلك بحضور ورعاية رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ، والدكتورة سحر هزاع وكيل طب طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في فعاليات الورشة الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات طنطا الجامعية ، والدكتور عمرو زعير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض.
لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لمرضى الدلتا: تدريب 120 طبيب امتياز و 88 من هيئة التمريض بجامعة طنطا
لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لمرضى الدلتا: تدريب 120 طبيب امتياز و 88 من هيئة التمريض بجامعة طنطا
لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لمرضى الدلتا: تدريب 120 طبيب امتياز و 88 من هيئة التمريض بجامعة طنطا
لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لمرضى الدلتا: تدريب 120 طبيب امتياز و 88 من هيئة التمريض بجامعة طنطا
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