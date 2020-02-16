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أخبار البلد

لإبرام بروتوكول التدريب المهني.. «المهندسين» تزور معرض عالم الخرسانة بالولايات المتحدة

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
في إطار سعي نقابة المهندسين لإصقال مهارات المهندسين والعمل علي تطوير مهاراتهم العملية والعلمية وإعداد وتأهيل كوادر وقيادات هندسية وإدارية تنهض بمختلف القطاعات ومؤسسات الدولة، وذلك من خلال برامج تدريبية ومهنية متخصصة تساعد المهندسين علي حُسن الأداء لمزاولة المهنة وكذلك الوصول لأقصي تعاون أكاديمي بينها وبين المؤسسات الهندسية الدولية وجه المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر تعليماته لإعداد وتأهيل كوادر وقيادات هندسية تحت مظلة أكاديمية المهندسين للتدريب المهني.


قام وفد نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس الاستشاري هشام أبو سنة نقيب مهندسين القاهرة ودكتور مهندس أميمة صلاح الدين والمهندس مار جرجس بزيارة معرض عالم  الخرسانة  والمقام بولاية لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية وهو المعرض الاشهر في مجال الخرسانه حول العالم .

وعلى هامش المعرض قام الوفد بعقد عدة لقاءات جاء على رأسها لقاء مع مسئولي المعهد الأمريكي للخرسانة وذلك لوضع خطة تفعيل بروتوكول التعاون المُبرم تحت مظلة أكاديمية التدريب المهني بنقابة المهندسين المصرية لتكون ممثلا للمعهد في مصر وأفريقيا بجميع خدماته من دورات تدريبية للطلبة والمتخصصين وعمل عضويات والحصول علي الاكواد بأسعار مخفضة مما يحقق الاستفادة للمجتمع الهندسي بشكل عام بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العربي والأفريقي .

كما قام الوفد بعقد اجتماع مع مؤسسة معهد الخرسانة سابقة الإجهاد لبحث ومناقشة آليات كون أكاديمية التدريب المهني أولى المراكز التي سيتم التوسع بها خارج الولايات المتحدة الأمريكية لتكون نقطة انطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.
لإبرام بروتوكول التدريب المهني.. «المهندسين» تزور معرض عالم الخرسانة بالولايات المتحدة
لإبرام بروتوكول التدريب المهني.. «المهندسين» تزور معرض عالم الخرسانة بالولايات المتحدة
لإبرام بروتوكول التدريب المهني.. «المهندسين» تزور معرض عالم الخرسانة بالولايات المتحدة
لإبرام بروتوكول التدريب المهني.. «المهندسين» تزور معرض عالم الخرسانة بالولايات المتحدة
لإبرام بروتوكول التدريب المهني.. «المهندسين» تزور معرض عالم الخرسانة بالولايات المتحدة
لإبرام بروتوكول التدريب المهني.. «المهندسين» تزور معرض عالم الخرسانة بالولايات المتحدة
لإبرام بروتوكول التدريب المهني.. «المهندسين» تزور معرض عالم الخرسانة بالولايات المتحدة
لإبرام بروتوكول التدريب المهني.. «المهندسين» تزور معرض عالم الخرسانة بالولايات المتحدة
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