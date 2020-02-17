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برلمان

صناعة النواب تكشف عن خطة لإعطاء صناعات الغزل والنسيج قبلة الحياة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:05 ص
غزل والنسيج
غزل والنسيج
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حسن رضوان
أشاد هاني النواصرة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي ووزير قطاع الأعمال بشأن تدريب وتأهيل تعاون لمشروعات عملاقة لتطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر والعمل على التصدير.

وقال "النواصرة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قطاع الغزل والنسيج في مصر مر بتجربة صعبة جدًا بعد أن كان من أهم وأعرق الصناعات في مصر، مؤكدًا أن الوزارة تقوم حاليا بخطة لتطوير مصانع الغزل والنسيج حول الجمهورية،

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن مصانع الغزل والنسيج بها آلات وماكينات عمرها يرجع لـ1898عام وتحقق خسائر فادحة، ولذلك صرحت الوزارة عن خطتها امام لجنة الصناعة بالبرلمان فجاءت الخطة عن طريق عمل منطقة صناعية تضمن مصانع الغزل والنسيج وتتصرف في الأراضي التابعة للمصانع القديمة عن طريق بيعها من أجل شراء ماكينات وأجهزة حديثة تتواكب مع تطور العصر.

يأتي ذلك بعد أن قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الاجتماع الذي تم مع الرئيس السيسي حول الغزل والنسيج استمر إلى ساعتين ونصف، موضحا أن هناك برنامج يبدأ من تجارة الأقطان. 

وأَضاف «هشام توفيق» خلال مداخلة هاتفية على قناة «ON E» أنه سيتم تدريب وتأهيل للعودة الي المنافسة لإنتاج الأقطان التي تباع بـ 300 دولار خارج مصر، مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون لمشروعات عملاقة لتطوير قطاع الغزل في مصر والعمل على التصدير.

وأوضح  وزير قطاع الأعمال، أننا نسعى لتصنيع منتجات من القطن المصري وتصديرها بدلا من تصدير القطن الخام، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تشهد عودة للصناعة المصرية للملابس.

وأشار «هشام توفيق» إلى أنه يجرى مسابقة لإنتاج أول قميص كامل التصنيع من القطن المصري بجودة عالية، منوها إلى أن معايير العمل لابد أن تتغير ولا بد من مساعدة الشركات التي تقدم الإنتاج وتحقق ربح التسويق التجاري.

ولفت إلى أن هناك تجارب تمت في بني سويف وأسيوط لعودة استلام الأقطان في المزارع ويتم تطبيقها العام القادم ليحصل المزارع على أعلى الأسعار .
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