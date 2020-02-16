قصور الثقافة تبحث عن مواهب الغربية.. و"مصرية" تخطف الأنظار

تمكنت الهيئة العامة لقصور الثقافة من رسم الابتسامة والسعادة على وجوه المشاركين من أطفال محافظة الغربية خلال فعاليات القافلة الثقافية التي أقيمت بقرية مشال بمركز بسيون، والتي شهدت حضورا كبيرا من جانب العديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.









بدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية من مدير بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي، والذي أكد على حرص الهيئة في البحث عن المواهب الصغيرة والشابة، ومنحهم الفرصة للتعبير عن قدراتهم ومواهبهم في جميع المجالات الثقافية والفنية.





من جانبها طالبت حنان البرلسي المعلم والخبير بمديرية التعليم بالغربية جميع الأسر المصرية بضرورة التعاون مع قصور الثقافة واصطحاب أبنائهم للمواقع الثقافية المنتشرة في ربوع الوطن، من أجل تفريغ الطاقات والانفتاح على الثقافات المختلفة، والتعبير عن آرائهم، وأضافت: "الثقافة تلعب دورا أساسيا في المجتمع، حيث تجعل الانسان أكثر رقيا، وبالتالي نستطيع القضاء على قوى الظلام والتطرف".





شهدت القافلة التي استضافتها مدرسة الهدى والتسامح تسابق بعض من الأطفال للمشاركة بالمسابقة الثقافية في المعلومات العامة، فيما شارك آخرون في ورشة لرسم لوحات فنية، بينما قدمت بعض الفتيات استعراضا راقصا بعنوان "مصرية" استطعن به خطف الأنظار، وبعدها استمع الحاضرون الى العديد من المواهب الصغيرة، في مجالات الالقاء الشعري والغناء.







