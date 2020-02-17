المهندس الملاح: تجربة شركة "سيكو" ناجحة جدًا

تحدث المهندس سامح الملاح لـ صدى البلد عن تجربة شركة "سيكو" وقال إنها ناجحة جدًا، لأنها تقدم منتجًا رائجًا للغاية في السوق المصرية وهو الهاتف الجوال، ويتم تصنيعه محليًا بمكونات محلية في معظمها، بل إن المصنع النتج لهاتف "سيكو" لديه إمكانيات تمكّنه من إنتاج أجهزة أخرى سوى الهاتف الجوال، مثل قارئ البطاقات الائتمانية والتلفاز وغير ذلك، وكلها منتجات تحمل بالفعل شعار "صنع في مصر"، وشركة سيليكون واحة شريك مساهم في شركة "سيكو" وقد تعاونتا مؤخرًا في بعض التوسعات خلال الشهور الأربعة الأخيرة.

وتابع الملاح أن هذه التوسعات جاءت مدفوعة بالطلب على التشغيل للغير، فالمصنع المنتج لم يعد ينتج الهواتف لشركة "سيكو" وحدها، وإنما أصبح ينتج أجهزة أخرى لشركات أخرى، وكلها تحمل شعار "صنع في مصر"، ومع جهود الحكومة لوضع ضوابط محددة لعملية الاستيراد، أصبح من الضروري أن يكشف المستورد عن مصدر بضاعته وأن يقدم الفواتير عن طريق بنوك محددة، ولابد أن يستورد منتجات مصانع معتمدة من هيئة الاستثمار.





ولذلك لم يعد المستثمرون المصريون يذهبون إلى الصين لإنتاج منتجاتهم هناك ثم إدخالها إلى السوق المصرية كمنتجات مستوردة، وإنما أصبحوا يدرسون كيفية إنتاج الأجهزة والأدوات هنا في مصر، وهذا ما يرفع حجم الطلب على تشغيل مصنع "سيكو" والصناعات المغذية من حوله، فعندما تكون هناك شركة عملاقة ولديها إمكانيات ضخمة تفضل شركات الصناعات المغذية التعاون معها بشكل أكثر كثافة، وهذا ما يحدث في مصر الآن.

وحول مدى قدرة شركة "سيكو" على إنتاج هاتف جوال بتكنولوجيا الجيل الخامس، قال الملاح إن تكنولولجيا الجيل الخامس ظهرت خصيصًا لتطبيق فكرة "إنترنت الأشياء"، ففي المستقبل ستكون جميع الأجهزة المنزلية الكهربائية والتكنولوجية متصلة بالإنترنت، فيمكن للثلاجة مثلًا أن تتصل تلقائيًا بالمتاجر لطلب الاحتياجات الناقصة، وفي الوقت الراهن تنتشر تكنولوجيا الجيل الرابع في المنازل، حيث يتصل عدد محدود من الهواتف الذكية والحواسب بالإنترنت عن طريق منظومة IDSL، لكن فيما بعد سيكون هناك داخل المنزل الواحد عشرات الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وهو ما لا يمكن لتكنولوجيا الجيل الرابع الوفاء به.

وأضاف الملاح أن تكنولوجيا الجيل الخامس لا تزال محدودة الانتشار حول العالم، لأن البنية التحتية الضرورية وحجم احتياجات الأسواق لها لم تتطور على نطاق واسع حتى الآن، فاحتياجات الأسواق الكبيرة تلعب دورًا أكبر من احتياجات الأفراد في تطوير وتطبيق التكنولوجيا، ولذا فلابد من وجود طلب كبير على تكنولوجيا الجيل الخامس كي تبدأ بدخول سوق معينة.

يذكر أن المهندس سامح الملاح تخرج من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، متخصصا بمجال الحاسبات و التحكم الالى، وعمل بعد تخرجه مباشرة بشركة "سيمنز" لمدة 11 عامًا، ثم تولى مناصب قيادية مختلفة بشركات "راية" المختلفة اخرها المدير العام لشركة راية الجزائر، كما عمل بمجال تنمية الاعمال بشركة " انتل " الى ان اصبح المدير الاقليمى للشركة فى مصر وبلاد الشام، ثم تولى منصبه الحالى (العضو المنتدب لشركة سيليكون واحة) منذ اكتوبر 2018.