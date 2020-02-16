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توك شو

نشأت الديهي: «المصرية للاتصالات» تحقق 4 مليارات جنيه أرباحا سنوية ..فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:18 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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قسم التوك شو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن شركة "فودافون مصر" تملك بشركة فودافون الأجنبية 55% من أسهمها، والـ 0.2% مساهمون والباقي تمتلكه الشركة المصرية للاتصالات.

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن مصر بها 4 شركات محمول، وهي شركة أورنج لديها 29 مليون مشترك، وفودافون لديها 40 مليون مشترك، وشركة WE لديها 4.5 مليون مشترك، واتصالات لديها 20 مليون مشترك.

وتابع أن شركة فودافون كانت تريد بيع حصتها بفودافون مصر، وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة STC السعودية، ولكن المصرية للاتصالات باعتبارها شريكا أساسيا في الشركة طلبت دراسة شراء الحصة، منوهًا بأن الشركة المصرية للاتصالات تحقق أرباحا تبلغ 4 مليارات جنيه سنويًا نصفها نتيجة نسبة مشاركتها بفودافون وفقًا لمعلومات حصل عليها من وزير الاتصالات.

وتابع هناك أصوات لأشخاص إما جاهلون وإما أصحاب مصالح يتحدثون عن أن المصرية للاتصالات تحتكر الاتصالات في مصر، وتحقق خسائر، وهذا الحديث كذب وافتراء.

وشدد على ضرورة ضبط الأداء الإعلامى وغير الإعلامي في الحديث عن الشركات الوطنية، وعدم استباق الأحداث والحديث عن احتكار، معقبًا "أنت مش جهة اختصاص، عيب يكون مواطن مصري يشجع بيع فودافون لدولة أخرى حتى لو كانت دولة شقيقة، مصر هي الأبقى ومصلحة مصر الأهم".

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