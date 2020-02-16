تطعيم ٩٠٠ ألف طفل باليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الشرقية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إجتماع مساء اليوم مع الدكتور أحمد نبيل مشرف وزارة الصحة علي الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة ، والفريق المعاون ، ووكيل المديرية ، ومديري الإدارات الصحية ومشرفي الحملة بمديرية الشئون الصحية والإدارات الصحية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بمستشفي حميات الزقازيق ، حيث تم عرض تقرير العمل اليومي لكل إدارة صحية علي حدة أثناء اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم.





وناقش وكيل الوزارة السلبيات والإيجابيات أثناء سير العمل لتجنب أي سلبيات وتذليل أي معوقات خلال الأيام المقبلة للحملة .