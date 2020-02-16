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محافظات

تطعيم ٩٠٠ ألف طفل باليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الشرقية

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:17 م
تطعيم ضد شلل الأطفال
تطعيم ضد شلل الأطفال
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محمد الطحاوي

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إجتماع مساء اليوم مع الدكتور أحمد نبيل مشرف وزارة الصحة علي الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة ، والفريق المعاون ، ووكيل المديرية ، ومديري الإدارات الصحية ومشرفي الحملة بمديرية الشئون الصحية والإدارات الصحية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بمستشفي حميات الزقازيق ، حيث تم عرض تقرير العمل اليومي لكل إدارة صحية علي حدة أثناء اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم.


وناقش وكيل الوزارة السلبيات والإيجابيات أثناء سير العمل لتجنب أي سلبيات وتذليل أي معوقات خلال الأيام المقبلة للحملة .

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ووأكد الدكتور هشام مسعود بأن جميع الفرق والبالغ عددها ٢٣٢٠ فرقة ، بواقع ١٤٩٩ فرقة بالريف ، و ٨٢١ فرقة بالحضر ، منهم ١٨١٣ فرقة متحركة ، ٥٠٧ فرقة ثابتة قامت بتطعيم ٩٢٥٧٦١ طفل من عمر يوم وحتي ٥ سنوات بالمحافظة خلال اليوم الأول ، بنسبة تغطية بلغت ٧٩.٨ % .


يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أطلق اليوم شارة البدء لإنطلاق فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة من حضانة الطفل السعيد ، وتستمر لمدة ٤ أيام حتي يوم الأربعاء القادم ، وتستهدف مليون ، ١٦٠ ألف ، ٢١٩ طفل من عمر يوم وحتي ٥ سنوات علي مستوي المحافظة ، ٢٦.٥ مليون طفل علي مستوي الجمهورية .


ويتم التطعيم لجميع الأطفال المصريين والمقيمين بالمحافظة ، من خلال الفرق الطبية والتي تعمل وفق خطة عمل محددة ، تم التدريب عليها ، ويتم التطعيم من منزل لمنزل ، والتطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة ، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة ، وعقد الإجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها ، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية 

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