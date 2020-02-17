السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير.. برلمانيون: حدث عالمي ضخم و لا يوجد دوله تمتلك حضارة و تراث كمصر.. ومطالب بوضع ملف السياحة على طاولة الرئيس

سياحة البرلمان يطالب بدعوة رسائل دول العالم لزيارة المتحف المصري الكبير خلال افتتاحه

برلماني: المتحف المصري سيكون قبلة للسياحة في العالم أجمع

نائب: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث غير مسبوق في مصر والعالم





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية.

ووجّه الرئيس بضرورة مراعاة الانتهاء من تجهيزات المتحف على أكمل وجه، وإبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة عبر العرض المتحفي، فضلًا عن التكامل مع منطقة الأهرامات بمحيط المتحف بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم، ويساهم في جعله ليس فقط واجهةً للحضارة المصرية وإنما الإنسانية جمعاء، وعلى نحو يعكس المكانة اللائقة بمصر للعالم، ومن ثم أهمية العمل على تناغمه مع جهود الدولة الأخرى في مختلف أوجه الثقافة، خاصةً مدينة الثقافة والفنون الجاري إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي ستشكل أكبر منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي بالشرق الأوسط.





وفي المقابل، قال محمد عبده عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن المتحف المصري الكبير حدث عالمي ضخم ولا يوجد دوله تمتلك حضارة و تراث كمصر، و إفتتاح المتحف الجديد سيكشف القطع الأثريه المخزنه في متحف ميدان التحرير لكنه لم يعد يتسع للمزيد لكن المتحف الجديد مختلف في تصميمه وتنفيذه العصري يضيف له جمالًا خاصًا و موقعه بجانب أهرامات الجيزه وأبو الهول يجعل منه صرحًا جذابًا.

طالب "عبده" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة توجيه دعوة إلى رؤساء دول العالم والمثقفين والعاملين بقطاع السياحه في أمريكا وفرنسا ودول أروبا لإهتمامهم بالآثار والحضارة المصريه وهو ما سيضيف إهتمام كبير من العالم، وهناك إستعدادات وخطط خاصه للسائحين المهتمين بالحضارة الفرعونيه المصريه.

أشار عضو لجنة السياحة، إلى أن السياحة تحتاج الكثير من رعايه الدولة وإهتمامها وليس لإسنادها فقط لوزارة الأثار، لافتًا الي أن دمج وزارتى السياحه والأثار غير مقبول لكون السياحه لها خبرائها و الأثار كذلك وينبغي أن يتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف السياحة حتي تصبح من أهم وابرز الملفات الي ينبغي الاهتمام بها علي مستوي العام.

طالب النائب بتخصيص مادة دراسه من المرحله الإعدادية حتى الجامعة للتوعيه بالأثار و أهمية السياحه و إنشاء محطة تلفزيون تعمل 24 ساعه بكل لغات العالم لنشر الأثار السياحية و معلومات عنها والتعاون مع كل سفارت الدول في سبيل نشر االحضارة المصريه.





كما أشاد هاني النواصرة عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مراعاة الانتهاء من تجهيزات المتحف المصري على أكمل وجه إبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة عبر العرض المتحفي، مؤكدًا أنه سيكون بمثابة ثورة سياحية مصرية.





وأكد "النواصرة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المتحف المصري الجديد سيكون قبلة للسياحة في العالم كله، وينبغي أن يقوم المسئولين عن السياحة في مصر بعمل خطة ترويجية عالمية خلال افتتاحه لجذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يسعى لإظهار خيرات مصر حول العالم لجذب المستثمرين والسائحين وذلك جزء من جهودة لزيادة حصيلة الدولة.





فيما قال حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن المتحف المصري الكبير سيكون من أكبر المتاحف الأثرية في العالم وسيعمل على تنشيط السياحة فور افتتاحه وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد أهمية المتحف المصري في زيادة العملة الصعبة.





أكد "خاطر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن السياحة الحديثة مثل العائلة المقدسة وغيرها، لافتًا إلى أن مصر تمتلك مجموعة من الأوجه السياحية الحديثة المختلفة غير التقليدية، وينبغي أن تقوم الحكومة بالتركيز على توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بهذه المناطق السياحية لجذب شريحة كبيرة من السائحين إلي مصر.





أشار عضو لجنة السياحة، إلى أن امتلاك مصر الكثير من السواحل الرملية وثلث آثار العالم ويتم الإعداد إلى حفل ضخم لم يسبق له مثيل في العالم من أجل افتتاح المتحف الكبير.



