وزيرة البيئة ترد على مشكلة تعطيل مشروع شركة تدوير المخلفات الإيطالية السعودية.. فيديو

علقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على مشكلة تعطيل مشروع شركة تدوير المخلفات الايطالية السعودية.





وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن الوزارة لم تعطل الاستثمار وكانت جاذبة فى التعامل مع الشركة الايطالية التى عرضت مشروع تدوير المخلفات فى مصر.





وتابعت وزيرة البيئة، أن الشركة الإيطالية التى عرضت مشروع تدوير المخلفات حديثة النشأة ولم تقدم شكل فني جيد للمشروع، مضيفة أن الشركة لم تقدم نماذج للمحافظات التى سينفذ بها المشروع.





وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، قائلة: " المشكلة الرئيسية في مصانع تدوير المخلفات، ممكن الورق والمعلومات تكون قدامنا صحيحة، لكن لو المدخل بتاع كمية ونوع المخلفات موصولش للمصنع المصنع يخسر، فلازم يكون في معلومات كافية قبل تنفيذ أي مشروع".





وأشارت إلى أن، الشركة الإيطالية التى عرضت مشروع تدوير المخلفات لم تقوم بتجربة مقترحهم فى دول أخرى.



