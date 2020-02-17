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برلمان

برلماني: المتحف المصري سيكون قبلة للسياحة في العالم أجمع

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:01 ص
المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير
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حسن رضوان
أشاد هاني النواصرة عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مراعاة الانتهاء من تجهيزات المتحف المصري على أكمل وجه إبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة عبر العرض المتحفي، مؤكدًا أنه سيكون بمثابة ثورة سياحية مصرية.

وأكد "النواصرة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المتحف المصري الجديد سيكون قبلة للسياحة في العالم كله، وينبغي أن يقوم المسئولين عن السياحة في مصر بعمل خطة ترويجية عالمية خلال افتتاحه لجذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يسعى لإظهار خيرات مصر حول العالم لجذب المستثمرين والسائحين وذلك جزء من جهودة لزيادة حصيلة الدولة.

يأتى ذلك بعد أن اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية.

ووجّه الرئيس بضرورة مراعاة الانتهاء من تجهيزات المتحف على أكمل وجه، وإبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة عبر العرض المتحفي، فضلًا عن التكامل مع منطقة الأهرامات بمحيط المتحف بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم، ويساهم في جعله ليس فقط واجهةً للحضارة المصرية وإنما الإنسانية جمعاء، وعلى نحو يعكس المكانة اللائقة بمصر للعالم، ومن ثم أهمية العمل على تناغمه مع جهود الدولة الأخرى في مختلف أوجه الثقافة، خاصةً مدينة الثقافة والفنون الجاري إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي ستشكل أكبر منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي بالشرق الأوسط.
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