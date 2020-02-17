برلماني: المتحف المصري سيكون قبلة للسياحة في العالم أجمع

أشاد هاني النواصرة عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مراعاة الانتهاء من تجهيزات المتحف المصري على أكمل وجه إبراز عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة عبر العرض المتحفي، مؤكدًا أنه سيكون بمثابة ثورة سياحية مصرية.





وأكد "النواصرة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المتحف المصري الجديد سيكون قبلة للسياحة في العالم كله، وينبغي أن يقوم المسئولين عن السياحة في مصر بعمل خطة ترويجية عالمية خلال افتتاحه لجذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يسعى لإظهار خيرات مصر حول العالم لجذب المستثمرين والسائحين وذلك جزء من جهودة لزيادة حصيلة الدولة.



