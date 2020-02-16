استقرار حالة نائب بورسعيد وخروجه من العناية الحرجة.. تفاصيل

أكد الدكتور محمد الفرماوى أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد استقرار الحالة الصحية للنائب محمود حسين نائب الحزب عن بورسعيد ووكيل لجنة الشباب بالبرلمان من الوعكة الصحية التى تعرض لها عقب اجراءة عملية جراحية بأحد مستشفيات بورسعيد ونقل على اثرها الى العناية الحرجة بالمركز الطبى العالمى.

وقال "الفرماوى" عبر اتصال هاتفى بـ"صدى البلد" من المركز الطبى العالمى استقرار حالة النائب وخروجه من العناية الحرجة وبدء تماثله للشفاء بفضل الله ودعوات كل المقربين والمحبين.

وأشار "الفرماوى" إلى أن النائب خضع منذ وصوله الى المركز الطبى العالمى للعديد من الفحوص الطبية لعدد من الخبراء والمتخصصين الذين أكدوا استقرار الحالة وتماثله للشفاء فى أقرب وقت ممكن.





وشدّد "الفرماوى" على أن إرادة الله ودعوات المحبين وقوة عزيمة النائب ستكون سبيل كبير الى تماثله للشفاء وعودته لاستكمال مسيرته السياسية فى اقرب وقت.





وفى ذات السياق قال البرلمانى السابق الحسينى ابو قمر أن وزير الصحة الأسبق زار محمود حسين اليوم واطمأن على حالته الصحية مشير الى تحسنها خلال الايام المقبلة.





وأضاف أبوقمر أن النائب يلقى اهتماماً كبيراً من قبل العديد من الأطقم الطبية بالمستشفى وكذا اطقم اخرى ستقدم من كبرى المستشفيات المصرية لمناظرة الحالة.





وشدّد "الحسينى" على ان العملية التى أجراها النائب ليست بالصغيرة وتحتاج لفترة من العلاج للتماثل للشفاء.





من جانبه قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بزيارة النائب الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب بالمستشفى للاطمئنان علي حالته الصحية.





وقد اطمأن محافظ بورسعيد علي الحالة الصحية للدكتور محمود حسين من خلال الأطباء المتابعين لحالته الصحية داعيا المولى عز وجل أن يشفيه ويحفظه من كل مكروه وسوء وان يعود الي ممارسة عمله وأداء دوره في خدمة المواطنين .





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