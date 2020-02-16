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مرأة

بـ الفورير الأبيض.. درة تبهر متابعيها بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:58 م
درة
درة
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نهى هجرس
شاركت الفنانة درة، متابعيها بأحدث صور لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة ومميزة.

وظهرت بها درة، بفستان أنيق باللون الأبيض، ووضعت حزام على الخصر باللون الأبيض ليرز عن رشاقتها، و مرتدية فوقه جاكيت مميز بأكمام طويلة من الفورير الأبيض.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة، فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من الكحل الأسود ليبرز جمال عينيها، ووضعت أحمر للشفاه يتناسب مع إطلالتها الساحرة.

كما تركت درة شعرها البني القصير الناعم منسدلًا بين كتفيها بطريقة بسيطة ومميزة تظهر جمال إطلالتها، ووضعت فوقه قبعة باللون الأبيض.

وأختارت درة وضع أكسسوارات بسيطة تتناسب مع إطلالتها الناعمة عبارة عن قرط صغير باللون الفضى.
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