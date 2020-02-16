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منوعات

كيت ميدلتون تكشف لأول مرة عن طبيعة طفولة أبنائها وماذا تريد أن يتذكروا

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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أحمد شريف

في مقابلة نادرة مع كيت ميدلتون ببرنامج Happy Mum ، Happy Baby podcast ، الذي يعرض لأول مرة يوم السبت ، شاركت الدوقة تفاصيل كيف تأمل أن ينظر أطفالها ، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس ، إلى طفولتهم.


وبحسب موقع بيبل الاخباري، واجهت المذيعة "جيوفانا فليتشر" سؤال للدوقة "كيت ميدلتون"، طرحه أحد جمهور البرنامج وهو  ماذا تريد أن يتذكره أولادها عن طفولتهم؟ لتيجب الدوقة " هذا السؤال جيد،  لهذا يجب أن نسال انفسنا هل أنا أجلس لأقوم بواجباتهم المدرسية في نهاية الأسبوع أم في الواقع نقوم بالتنزه ونقوم بالطهي سويا على نار الموقد لطبخ النقانق.


مضيفة :" هذا ما أريد أن يتذكره اطفالي تلك اللحظات معهم كأم، حيث الذهاب إلى الشاطئ للسباحة وملئ أحذيتنا بمياه البحر، هذا ما اريدهم ان يتذكروا حول طفولتهم، وليس اعمال الاسرة المرهقة، التي تفعل كل شئ ولا تنجح حقًا في شئ واحد".


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