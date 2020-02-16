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عزة هاشم: الجماعات الإرهابية قادرة على توظيف أهدافها

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:31 م
الدكتورة عزة هاشم
الدكتورة عزة هاشم الخبيرة فى علم النفس
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البهى عمرو

قالت الدكتورة عزة هاشم الخبيرة فى علم النفس السياسي وسيكولوجيا الحركات الاسلامية، إن الجماعات الإرهابية قادرة على توظيف أهدافها وفقًا للواقع، موضحة أن الجماعات الإرهابية تتبنى أى شيء كى تحقق أهدافها.


وأضافت هاشم خلال حوارها ببرنامج الكبسولة المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامية أمانى الخياط، أن الجماعة الارهابية من 2011 حتى اليوم حصل بها تحولات كثيرة والآن أصبحوا فى حالة إفلاس.


وأشارت  إلى أن الجماعات الإرهابية استخدمت الدين و العنف لإعادة تدوير الرسائل التى يرسلونها.


ولفتت الدكتورة عزة هاشم، إلى أن الجماعات الإرهابية تسعى للعودة للشارع، وهم انتهازيون، ويستغلون كل الظروف للوصول لما يسعون له.


وأوضحت أن هذه الجماعات ليس لها مبادئ، وأن مخططات الإخوان هدفها إثارة الفوضى.


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