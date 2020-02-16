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الصحة تعلن موعد انتهاء الحجر الصحي بـ مطروح للعائدين من ووهان الصينية.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:42 م
خالد مجاهد
خالد مجاهد
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إبراهيم القادري
قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن العائدين من الصين سيتم خروجهم غدًا كما أن وزيرة الصحة تتابع الحالات بنفسها، بالإضافة إلى أن حالتهم الصحية مُستقرة تمامًا ولم يظهر منهم أي إصابات بـ فيروس كورونا.


وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن الأيام الماضية كان هناك بعض حالات الاشتباه وتم نقلها إلى المستشفى وتم عمل الفحوصات اللازمة وظهرت النتائج سلبية .

وأوضح خالد مجاهد، أن الأتوبيسات التي ستقوم بنقل المواطنين إلى محل إقامتهم تم تجهيزها بالفعل وتم تقسيمهم إلى أكثر من مجموعة.


وتابع خالد مجاهد ، أن الوزارة قامت بعمل آلية لمتابعة حالتهم الصحية في محل إقامتهم وتكون المتابعة من خلال قطاع الطب الوقائى في الوزارة.

واستكمل خالد مجاهد، أن الطائرة التي قامت بنقل المواطنين تم تعقيمها وسيحدث في الحجر الصحي كما حدث في الطائرة لضمان عدم نقل أى عدوى بعد ذلك .
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