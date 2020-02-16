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محافظات

مدير مستشفى الأحرار في الزقازيق: لا توجد أي حالة مصابة بفيروس كورونا

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:07 م
مستشفى الأحرار في
مستشفى الأحرار في الزقازيق
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور عبد الكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق أنه لا صحة لما تردد عن اكتشاف حالة مصابة بفيروس "كورونا".

 

وطالب "العراقي" وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات، مؤكدا أن المستشفى استقبل حالة لسيدة تبلغ من العمر 65 عاما، مصابة بأعراض تشبه الأنفلونزا الموسمية مع التهاب حاد في الصدر.

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وأضاف أنه بفحص السيدة المشتبه في إصابتها عن طريق متخصصين في أمراض الصدر، تبين أنها تعاني من التهاب حاد بالصدر.

 

واختتم مدير مستشفى الأحرار التعليمي، أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها ولا توجد أي حالة مصابة بأعراض الفيروس.

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