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وزيرة البيئة تحسم مشكلة مشروع تدوير المخلفات خلال يومين.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:46 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
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محمد حليم قنديل
قال وليد فيده المستثمر السعودي، صاحب مشروعات إعادة تدوير المخلفات لإنتاج الطاقة، إنه من حيث التعريفة التى كانت متفقاً عليها فى البداية كانت بقيمة 8 سنتات للكيلووات الواحد ومن ثم تم خفضها الى 6 سنتات للكيلووات استجابة لطلب وزير التنمية المحلية.

وأضاف وليد فيده خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، ان وزارة البيئة وافقت على الشركة وقالت إن التقنية التى ستستخدم عالية جدا في إعادة تدوير المخلفات.

وتابع المستثمر السعودي، أنه تقديم تقرير كامل لوزارتى البيئة والتنمية المحلية يوضيح الدول التى تستخدم هذه التقنية العالية فى تدوير المخلفات فى خطاب رسمي لوزارة التنمية المحلية.

من جانبها علقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن التقرير وصل الى الوزارة بالفعل لكي يشرح الردود على التقنية المقدمة من قبل الشركة الايطالية السعودية ولكن الوزارة تحتاج الشئ الذي يكون موجوداً على الواقع. 

وأشارت إلى أنه، سيتم الرد على هذا التقرير خلال يومين بالملاحظات الخاصة بوزارة البيئة، مضيفة أن الوزارة ليس لديها مشكلة فى الاجتماع معهم ومناقشة تلك المشاكل.
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