الناس دى كريمة.. وزيرة الهجرة ترد علي منتقدي صور زيارة الغربية

ردت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة، نبيلة مكرم، على منشور هاجمها بعد الصورة المتداولة لها من زيارتها للغربية.





وشارك أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة الوزيرة خلال الزيارة، وعلق "دي وزيرة الهجرة فرشوا لها سجاد علشان تعدي من فوق القنطرة مش عايزة تعيش الواقع ولو لثواني العنصرية أسلوب حياة".





وكتبت "مكرم"، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أيوة انا وزيرة الهجرة إللى زرت النهاردة أربع قرى فى محافظة الغربية ( الفرستق وكتامة ومحلة اللبن واخيرا قرية شبرابلولة) وكنت سعيدة انى قدرت اروح اتكلم مع الناس الجدعة إللى شغالة وهم كمان كانوا سعداء انهم شافوا مسؤول جيه لغاية عندهم..ما تعبناش وقلنا كفاية قرية واحدة لا كنا فرحانين وعايزين نعرف محتاجين ايه علشان نساعدهم".





وتابعت "ولما خلصنا الزيارات قعدنا كلنا انا والمحافظ والناس الجدعة إللى نزلت معايا من البنك المركزي وبرنامج التعليم الفنى وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومى للمرأة علشان نحط خطة الدعم إللى ممكن نقدمها لولاد القرى دول...الناس اللى بتتعب كل يوم واللى مش فاضية تعد تفتي وتنتظر...رجالة بمعنى الكلمة وعلشان كده احنا رحنا لهم نساعد وندعم".





وأردفت: "الناس دى مش منافقة الناس دى كريمة ولاد بلد مرحبة بالوزيرة إللى نزلت مع ناس غيرها تسأل عنهم بتوجيهات من رئيس دولة عايز ينمى قراهم، تحياتى!".





وتفاعل مع المنشور عدد كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :





ربنا يسعدك زى ما بتسعدي الناس ويقدرك .. ولايهمك

سيادة الوزيرة كملي مسيرة سفينة النجاة لانها هي التي تنقذ اولادنا من الغرق وإذا كان هناك نقد فهذا دليل نجاح

ك كل التقدير والاحترام معالي الوزيرة في مجوداتك التي يشهد بها الجميع ربنا يوفقك دائما ❤️❤️👏👏👏