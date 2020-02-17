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مرأة

عادات كارثية تقومين بها تصيبك بالغيبوبة وأضرار بالمفاصل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:01 ص
عادات كارثية تقومين
عادات كارثية تقومين بها تصيبك بالغيبوبة واضرار بالمفاصل
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لمياء الياسين
عادات يوميه تقوم بها الكثير من النساء تتسبب فى الاضرار بصحتها إليك أبرز تلك العادات عليك التوقف عن القيام بها بدءا من الان لما قد تسببه من حساسية شديدة والإضرار  بصحة مفاصلك إليك ابرزها يقدمها موقع برايت سايد

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1 -ارتداء الأحذية الرياضية دون كعب

لا تتمتع قدمك بالدعم الطبيعي وقد يؤدي ذلك إلى  تلف الأوتار والألم والتهاب المفاصل في الكاحل أو الركبة أو الفخذ. عند المشي في قلابك ، تكون قدميك متوترة باستمرار وهذا يؤثر على وضعك وحالة مفاصلك. و من الأفضل إعطاء الأفضلية للأحذية الأكثر راحة والجودة.

2. صبغ شعرك الأسود

تحتوي العديد من أصباغ الشعر على البارافينيلينيديامين، الذي يعطي لونه بني داكن وأسود. يمكن أن يسبب الحساسية الشديدة، حتى الغيبوبة، ولا تظهر المشكلة بالضرورة بعد الصباغة الأولى. تحتوي الأصباغ الداكنة أيضًا على عناصر سامة. على سبيل المثال  يجب اختيار أصباغ الشعر بعناية فهو يؤدى إلى حمايتك من التعرض لمشاكل صحية في المستقبل.

3. تركيب  أظافر طويلة

وجد العلماء أن مسببات الأمراض تتراكم في كثير من الأحيان تحت أظافر طويلة مغلفة بطلاء جل. هناك المزيد من البكتيريا التي تعيش تحت الأظافر الممتدة، أكثر من البكتيريا الطبيعية.

كلما كانت الأظافر أطول، كلما زاد تعقيد تنظيف المكان بينها وبين الجلد أثناء غسل اليدين بشكل منتظم. إذا كانت لديك هذه الأنواع من الأظافر، اغسل يديك جيدًا ولا تنس المنطقة الموجودة أسفل أظافرك.
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