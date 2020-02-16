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استغلال روابط الأولتراس.. تسريب صوتي للإرهابي محمود فتحي يكشف طرق إثارة الفوضى.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:56 م
تسريب صوتي للإرهابي
تسريب صوتي للإرهابي محمود فتحي
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت الإعلامية أماني الخياط، تسريبا صوتيا للإرهابي الهارب محمود فتحي يكشف طرق استغلال روابط الأولتراس في إثارة الفوضى وإثارة الأزمات في مصر.

وكشفت الإعلامية أماني الخياط، خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى، وآليات التجنيد داخل التنظيم.

وقالت «أماني الخياط» إن التاريخ كشف عن حقيقة تيارات الإسلام السياسي، خاصة جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في انتشارها هو دعم المخابرات البريطانية لشق الصفوف والوحدة الوطنية.

وأضافت «أماني الخياط» أن وحدة المصريين أرعبت الإنجليز، لذلك عملوا على شق الدولة وتفتيت الوحدة الوطنية، لافتة إلى أن قوى الإرهاب الدولي تعلم جيدا الوحدة الوطنية في مصر، قائلة «محدش يقدر عليا وأفشلنا كل المخططات بسبب وحدتنا الداخلية».

وأشارت «أماني الخياط» إلى أن الإرهابي الهارب يعمل على استغلال احتياجات المواطنين ويتم اللعب عليه طوال الوقت لإقناعه بأفكار كاذبة، منوهة بأن جماعة الإخوان تعمل بمبدأ توظيف الغير من خلال التيارات الدينية.

وأوضحت «أماني الخياط» أن علاقة جماعة الإخوان الإرهابية بتنظيم داعش الإرهابي قوية، مؤكدة أن جماعة الإخوان تسعى إلى ممارسة الفوضى لاستكمال مخططهم في المنطقة خاصة بعد عدم قدرتهم على القدرة والحشد.
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