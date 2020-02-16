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تعليم

أحد الفائزين بجوائز الدولة: شعرنا بأن مجهودنا لم يُضع هدرا

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:52 م
جائزة الدولة للهيئات
جائزة الدولة للهيئات والافراد
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كريم ناصر
قال الدكتور حمادة عبد الوهاب إبراهيم ، أستاذ الكيمياء العضوية بجامعة الازهر، والمكرم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحصوله علي جائزة الدولة للهيئات والافراد ، إنه يشكر الدولة التي تقدر وتكرم العلماء الاجلاء حيث يشعرون أن جهودهم لن تضيع هدرا إنما تقدر من الدولة والقيادة السياسية التي تقدر العلم.


وأضاف عبد الوهاب ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن الأبحاث التي يقدمها جميعا تخدم البحث العلمي ويكون لها مردود في الصناعة وتقدم الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الفرصة للعلماء في مصر أصبحت افضل، فأصبح هناك تقدير مادي ومعنوي وأصبح البحث العلمي أفضل وأكثر تقدما عن السنوات الماضية.


وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عقدت احتفالية تسليم أوسمة العلوم والفنون من الطبقة الأولى ونوط الامتياز من الطبقة الأولى للفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) عن عامي 2017 و2018.


وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري والذي حضره الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والعلماء المكرمون الفائزون بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية) عن عامي 2017 و2018،  والتي منحهم إياها  الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العلم في أغسطس 2019.


كما تم تكريم الفائزين بجوائز الرواد عن عامي 2017 و2018 وتسليمهم درع الأكاديمية، وتكريم الفائزين بجوائز المرأة عن عامي 2017 و2018 أيضًا وتسليمهم شهادات تقدير.
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