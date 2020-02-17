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اقتصاد

شركة إنبي تقيم معرض كتاب لمدة 5 أيام

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:31 ص
خلال افتتاح المعرض
خلال افتتاح المعرض
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مايكل عياد
افتتح المهندس أشرف بهاء رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي، معرض الكتاب السنوي للشركة ، والذي يعقد لمدة 5 أيام بمقر الشركة الرئيسي، وذلك تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ويُعقد هذا المعرض فى إطار سعى شركة إنــبى لتنمية مهارات العاملين بها فى جميع المجالات وحرصها الدائم على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لهم، ويشارك فى المعرض هذا العام مجموعة من أكبر دور النشر فى مصر والوطن العربى، ومنهم دار أخبار اليوم، ودار نهضة مصر، ودار الشروق، ودار ديوان للنشر، والدار المصرية اللبنانية للنشر، ودار دوّن للنشر والتوزيع، ودار أقلام عربية للنشر والتوزيع.

تضمن المعرض العديد من أبرز وأحدث المطبوعات فى مختلف المجالات الثقافية والدينية والعلمية وأدب الطفل وغيرها من الكتب التى تهم القراء، كما أثنى مديرو دور النشر والتوزيع على الجهد المبذول فى تنظيم وإدارة المعرض، كما حرصوا على تقديم عروض مميزة للعاملين بالشركة وقدموا خصومات كبيرة على الكتب.

وقـد لاقى المعرض استحسان العاملين بالشركـة الذين حرصوا على زيارة المعرض وأبدوا إعجابهم بجودة الكتب وتنوعها فى مختلف الموضوعات واللغات لتناسب جميع الأذواق والأعمار.
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