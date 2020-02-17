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اقتصاد

إطلاق فعليات مسابقة السلامة والصحة المهنية لشركات المياه بالوجه البحرى‎

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:01 ص
اطلاق فعليات مسابقة
اطلاق فعليات مسابقة السلامة والصحة المهنية
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امنه عبد العظيم
تستضيف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح فعاليات مسابقة محترفي السلامة والصحة المهنية لعام 2020 لعدد 15 شركة من شركات الوجه البحرى التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب، وذلك اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2020، تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن المسابقة تتضمن محورين هما (كيفية التعامل مع تسريب غاز الكلور) و (مسابقة الأماكن المغلقة والمحصورة )، وتقام فعاليات المسابقة بمقر محطة تحلية مياه البحر بالرميلة .

وأشار أن اللجنة المنظمة بقيادة العميد عمرو الشيخ قامت بعمل دورة تدريبية مكثفة للمتسابقين قبل فعاليات المسابقة وعلي مدار الثلاثة أيام الماضية.
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