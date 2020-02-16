وحشتنا يا نجم.. حمدي فتحي من أمام الكعبة.. شاهد

فتحى

من مكة المكرمة أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".









وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير. وجاء أبرز التعليقات كالأتى " ربنا يتقبل ــ وحشتنا يا نجم ـــ عمرة مقبولة.









ويواصل حمدي فتحي ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي، بعد خضوعه لفحص طبي جديد في ألمانيا تحت إشراف هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.





ووضع الطبيب الألماني ماير، برنامج علاج طبيعي جديد، يقوم حمدي فتحي بتنفيذه داخل مقر النادي بالجزيرة ضمن المرحلة الأولى من العلاج.





نشر حمدىلاعب النادى الأهلى عدة صور له