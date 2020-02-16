أهم الأخبار.. منع مطربي المهرجانات من الغناء.. ومروان محسن في برشلونة

نشر موقع صدى البلد الإخباري ، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

موقع دعم مصر يواصل حل مشكلات التموين للمواطنين.. تعرف على التفاصيل

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبال طلبات المواطنين عبر موقع دعم مصر حول تسجيل رقم الهاتف عبر الخانة الخاصة داخل موقع دعم مصر وذلك بهدف حل مشكلات المواطنين حول الأمر..للمزيد اضغط هنا

ضربة موجعة.. هاني شاكر: محمد رمضان لم يحافظ على أخلاقيات المجتمع

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائي ولا رجعة فيها، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام غير المحترم الذى قيل فى الحفلة العامة بـ إستاد القاهرة..للمزيد اضغط هنا

المنع نهائي ولا رجعة فيه.. هاني شاكر يتحدى مطربي المهرجانات.. شاهد

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائى ولا رجعة فيه..للمزيد اضغط هنا

ألوان جديدة لهواتف Samsung Galaxy S20.. تعرف عليها

ذكر موقع Android Community أن شركة سامسونج ستصدر ألوانا جديدة لهواتفها Samsung Galaxy S20، والتى كانت قد أعلنت عنها يوم 11 فبراير. .للمزيد اضغط هنا

وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. تفاصيل

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف بشركاتها من الحاصلين على بكالوريوس هندسية من الذكور والإناث تخصصات "ميكانيكا، كهرباء، كيمياء" بالشروط الموضحة بالإعلان..للمزيد اضغط هنا

الصحة تعلن موعد انتهاء الحجر الصحي بـ مطروح للعائدين من ووهان الصينية.. فيديو

قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن العائدين من الصين سيتم خروجهم غدًا كما أن وزيرة الصحة تتابع الحالات بنفسها..للمزيد اضغط هنا

شاهد.. مروان محسن ينضم إلى برشلونة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مروان محسن مهاجم النادي الأهلي يرتدي قميص نادي برشلونة الإسباني وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بالنادي الكتالوني..للمزيد اضغط هنا

في لافتة إنسانية.. المقاتل المشاغب يهدي حزامه لـ رمضان قديروف رئيس الشيشان

شر المقاتل الروسي، والمتخصص فى الفنون القتالية المختلطة "MMA"، ألكسندر إمييانينكو، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".. للمزيد اضغط هنا



