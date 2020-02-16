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إزاي ضحكت على ناسك.. رسالة قوية من أماني الخياط للإرهابي محمود فتحي.. شاهد

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:14 م
الإعلامية أماني الخياط
الإعلامية أماني الخياط
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كـريـم الـخـطـيـب
وجهت الإعلامية أماني الخياط، رسالة شديدة اللهجة للإرهابي الهارب محمود فتحي وتنظيم جماعة الإخوان، «العلم والنشيد والتكبير يا محمود، أنت فرد ومينفعش تضع رأسك برأس الدولة المصرية».

وقالت «أماني الخياط»، خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن الدولة لا تتعامل مع أشخاص أو كيانات لأنها دولة لذلك مصر تتعامل مع دول .

وأضافت «أماني الخياط» أن الإرهابي محمود فتحي أصيب بقهر وقلق هو والتنظيم الذي يمثله، لأن مصر دولة متواجدة بالفعل لها علم ونشيد وطني، ولا مكان فيها لدولة موازية، مؤكدة أن الإخوان فشلوا خلال فترة حكمهم للبلاد لانهم يفتقرون للخبرة الحكم من الأساس.

وتابعت «أماني الخياط» «إزاي يا محمود قدرت انك تستطيع تضحك علي ناسك بهذه الطريقة، واستبدال النشيد الوطني بالتكبير، متابعة «أنتم نسيتوا حق شركائنا في الوطن».

وأكملت «أماني الخياط»، وحدة المصريين أرعبت الإنجليز، لذلك عملوا إلى شق الدولة وتفتيت الوحدة الوطنية، لافتة إلى أن قوى الإرهاب الدولي تعلم جيدا الوحدة الوطنية في مصر، قائلة «محدش يقدر عليا وأفشلنا كل المخططات بسبب وحدتنا الداخلية».
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