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بذور مهملة لها مفعول السحر فى محاربة الكوليسترول

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:00 ص
بذور مهملة لها مفعول
بذور مهملة لها مفعول السحر فى محاربة الكوليسترول
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لمياء الياسين

بذور عديدة مهملة لها العديد من الفوائد الصحية أبرزها حمايتك من أمراض القلب والكوليسترول إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد

1. بذور اليقطين
تعد بذور اليقطين واحدة من أكثر أنواع البذور شيوعًا وهي مصدر جيد للفوسفور والدهون غير المشبعة الأحادية والدهون أوميجا DI
بذور اليقطين هي أيضًا مصادر جيدة للفيتوستيرول ، وهي مركبات نباتية قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم

2. بذور عباد الشمس
تحتوي بذور عباد الشمس على كمية جيدة من البروتين والدهون غير المشبعة الاحادية وفيتامين E ذلك بالإضافة إلى غنى تلك البذور بمضادات الأكسدة التىتقلل خطر إصابتك بأمراض القلب 

3 . بذور الكتان

 قد تقلل من الكولسترول الجيد والسيئ وتحتوي بذور عباد الشمس على مستويات عالية من الدهون غير المشبعة الأحادية والأوميجا 6 . 


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